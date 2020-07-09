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AB mahkemesinden emisyon skandalı kararı

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının emisyon değerleri yasa dışı manipüle edilmiş motorlu taşıt üreticilerine aracın satın alındığı ülkede dava açabileceğine hükmetti.

AB mahkemesinden emisyon skandalı kararı
09.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:51

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının emisyon değerleri yasa dışı manipüle edilmiş motorlu taşıt üreticilerine aracın satın alındığı ülkede dava açabileceğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Avusturya tüketici koruma derneğinin Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e emisyon manipülasyonu konusunda açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB hukukuna göre bir davanın prensip olarak sanığın ikamet ettiği yerde açılması gerektiğine ancak zararın gerçekleştiği yerde de hukuki süreç başlatılabileceğine hükmetti.

Almanya'daki Volkswagen firmasının Avusturya'da dava edilebileceğine dikkati çekilen kararda, AB üyesi herhangi bir ülkedeki üreticinin araçlarının emisyon değerlerini yasa dışı manipüle ederek bir başka üye ülkedeki taraflara satması halinde zararın meydana geldiği yerde de dava edilebileceği belirtildi.

Kararda, araçların, emisyon testini manipüle eden yazılım yüklendiği anda kusurlu hale geldiği, bu otomobillerin gerçek değerlerinden daha yüksek fiyata satıldığı kaydedildi.

- Emisyonu skandalı

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD ve Alman makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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