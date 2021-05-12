AB mahkemesinden, Amazon firması lehine karar

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi dünyanın en büyük internet alışveriş şirketi Amazon'a Lüksemburg'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 250 milyon avronun üzerinde vergi borcu çıkaran AB Komisyonu kararını iptal etti.