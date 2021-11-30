AB mahkemesi, Merkez Bankası yöneticisinin dokunulmazlığının sınırlı olduğuna hükmetti

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesinin dokunulmazlığının resmi görevleri dışındaki eylemlerini kapsamadığına karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, bir Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesinin dokunulmazlığına ilişkin davayı karara bağladı.

Mahkeme, bir üye ülke merkez bankası başkanının resmi görevleri dışındaki eylemlerine ilişkin soruşturmalarda yasal işlemlerden muaf olamayacağına hükmetti.

Kararda, söz konusu yöneticinin resmi sıfatıyla dolandırıcılık, yolsuzluk veya kara para aklama eylemlerini gerçekleştiremeyeceği belirtilerek, dokunulmazlıklarının bu gibi faaliyetleri kapsamadığı ifade edildi.

Dava hakkında

2001 yılında Letonya Merkez Bankası Başkanı olan Ilmars Rimsevics, ülkenin 2014 yılında avro para birimine geçmesinin ardından ECB Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yerine getiriyordu.

Rimsevics, 2018 yılında ülkesindeki yolsuzlukla mücadele bürosu tarafından görev alanına giren bir bankadan rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Yolsuzlukla ilgili hukuki süreç devam ederken, Rimsevics'in merkez bankasındaki görevi 2019 sonunda bitmişti.

Letonya mahkemesi, AB mahkemesinden merkez bankası yöneticisinin dokunulmazlığı konusunda görüş istemişti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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