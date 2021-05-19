AB mahkemesi, KLM ve TAP'a sağlanan desteklerin gerekçelerini yetersiz buldu
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AB mahkemesi, KLM ve TAP'a sağlanan desteklerin gerekçelerini yetersiz buldu

AB mahkemesi, KLM ve TAP'a sağlanan desteklerin gerekçelerini yetersiz buldu
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Hollanda ve Portekiz'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu firmaları KLM ve TAP'a sağladığı desteklerin onaylanması sürecinde AB Komisyonu'nun gerekçelerini yetersiz buldu.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Hollanda ve Portekiz'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu firmaları KLM ve TAP'a sağladığı desteklerin onaylanması sürecinde AB Komisyonu'nun gerekçelerini yetersiz buldu.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı AB Genel Mahkemesi, merkezi İrlanda'da olan, düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in KLM ve TAP firmalarına sağlanan kamu desteklemelerine karşı açtığı davaları karara bağladı.

Mahkeme, AB Komisyonu'nun, Hollanda'nın salgında KLM hava yolu şirketine ve Portekiz'in TAP şirketine mali yardımını onaylama kararlarını yetersiz gerekçelerle aldığına hükmetti.

Komisyon'un destekleri onay kararını iptal eden mahkeme, söz konusu iptal kararının uygulanmasını ise salgının ekonomik etkileri nedeniyle askıya aldı.

Mahkeme, Komisyon'un destek kararlarını yeterli ölçüde gerekçelendirerek onaylaması gerektiğine de karar verdi.

Hollanda hükümeti, geçen yıl salgının faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan KLM'ye 3,4 milyar avro, Portekiz'de TAP'a 1,2 milyar avro kurtarma yardımı planını devreye almış, AB Komisyonu bu yardımları onaylamıştı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Söz konusu desteklerin sağlanması için AB Komisyonu onayı alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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