AB mahkemesi Katalan ayrılıkçı siyasetçi Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılması kararını askıya aldı
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AB mahkemesi Katalan ayrılıkçı siyasetçi Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılması kararını askıya aldı

AB mahkemesi Katalan ayrılıkçı siyasetçi Puigdemont'un dokunulmazlığının kaldırılması kararını askıya aldı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, İspanya'dan kaçarak Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşayan Katalan ayrılıkçı siyasetçi Carles Puigdemont ile diğer iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının iptal edilmesi kararını geçici olarak kaldırdı.

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, İspanya'dan kaçarak Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşayan Katalan ayrılıkçı siyasetçi Carles Puigdemont ile diğer iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının iptal edilmesi kararını geçici olarak kaldırdı.

Avrupa Parlamentosunda (AP) 9 Mart'ta yapılan oylamada, İspanya'nın Katalonya bölgesinin eski başkanı, AP Milletvekili Puigdemont, eski Katalonya Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati'nin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Böylece ülkelerinde haklarında arama ve tutuklama emri bulunan siyasetçilerin Belçika'dan İspanya'ya iadesinin yolu açılmıştı.

AB mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri, 19 Mayıs'ta kararın kaldırılması için başvuruda bulundu.

Katalan siyasetçiler, AP'nin 7 Haziran'da Fransa'nın Strazburg kentinde oturumlarına başlayacağını ancak söz konusu kararın seyahat özgürlüklerini kısıtlayarak, AB vatandaşlarını temsil etme görevlerine engel olacağını öne sürdü.

Mahkeme, 2 Haziran 2021 tarihli kararıyla, Parlamento kararlarının yürütmesinin geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Üç Katalan milletvekili, 2019'da AP seçimlerini kazanarak dokunulmazlık elde etmişti.

Katalonya'daki süreç

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı siyasi girişimler 2012 yılında başlamış ve dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı Artur Mas'ın öncülüğünde 9 Kasım 2014'te yasa dışı ilk bağımsızlık yanlısı halk oylaması yapılmıştı.

Ardından, 12 Ocak 2016-28 Ekim 2017 arasında Katalonya özerk hükümet başkanı olarak görev yapan Carles Puigdemont'un liderliğinde 1 Ekim 2017'de Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen yasa dışı bağımsızlık referandumu gerçekleşmişti.

İspanya Senatosunda anayasaya dayanarak alınan kararla Katalonya'nın özerk hakları geçici olarak merkezi hükümete devredilmişti. Bu gelişmelerin ardından İspanya mahkemelerinden kaçan Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi ülkeyi terk etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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