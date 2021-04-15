AB mahkemesi, elektrikle balıkçılık yasağına karşı açılan davayı reddetti
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AB mahkemesi, elektrikle balıkçılık yasağına karşı açılan davayı reddetti

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB mahkemesi, elektrikle balıkçılık yasağına karşı açılan davayı reddetti

Avrupa Adalet Divanı, Hollanda'nın elektrik kullanan gemilerle balıkçılık yasağına karşı açtığı davayı reddetti.

Avrupa Adalet Divanı, Hollanda'nın elektrik kullanan gemilerle balıkçılık yasağına karşı açtığı davayı reddetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Hollanda'nın elektrikle balık avlama yasağına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, balık kaynaklarını ve deniz ekosistemini korumak için alınan kararın Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylandığı anımsatılarak, "AB yasama organı, bu alanda geniş yetkiye sahiptir ve seçimini yalnızca bilimsel ve teknik görüşlere dayandırmak zorunda değildir." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, Hollanda tarafından elektrikle balıkçılık yasağına karşı ileri sürülen argümanları yersiz buldu ve davayı reddetti.

Hollanda'da balıkçılar, Kuzey Denizi'nde yoğun biçimde elektrikle balık avlama yöntemine başvuruyordu. Fransız ve İngiliz balıkçıları ile çevreciler ise bu duruma büyük tepki gösteriyordu.

Elektrikle balık avı, Türkiye tarafından da yasaklanmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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