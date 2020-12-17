AB mahkemesi, Belçika'daki "helal" ve "koşer" kesim yasağını destekledi
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AB mahkemesi, Belçika'daki "helal" ve "koşer" kesim yasağını destekledi

17.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:42
AB mahkemesi, Belçika'daki

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da Müslüman ve Yahudilerin karşı çıktığı dini usullerle hayvan kesimi yasağının uygun olduğuna karar verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da Müslüman ve Yahudilerin karşı çıktığı dini usullerle hayvan kesimi yasağının uygun olduğuna karar verdi.

Belçika'da Flaman bölgesinde 2017'de getirilen "kesim öncesi hayvanlara şok verilmesi" uygulamasına karşı çıkan bazı Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşları Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Belçika Anayasa Mahkemesinden Adalet Divanına giden konu hakkında bugün açıklanan kararda, dini amaçlı olanlar dahil kesimlerde hayvanların iyiliğinin sağlanması için AB üyesi ülkelerin "kişilerin temel haklarını ihlal etmeden" kesilecek hayvana şok verilmesini isteyebileceği belirtildi.

Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın, iki toplumun dini özgürlüklerini kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.

Müslümanların "helal", Musevilerin ise "koşer" olarak adlandırdığı kesime göre hayvanların kesilmeden önce sağlığı ve bilincinin yerinde olması gerekiyor. Kesimden önce hayvanların şoklanması ise buna mani teşkil ederek Müslüman ve Musevi toplumların tükettiği helal ve koşer ürünlerin elde edilmesini engelliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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