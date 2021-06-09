AB mahkemesi, Alman hava yolu şirketi Condor'a sağlanan desteklerin gerekçelerini yetersiz buldu

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu firması Condor'a sağladığı desteğin onaylanması sürecinde AB Komisyonu'nun gerekçelerini yetersiz buldu.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu firması Condor'a sağladığı desteğin onaylanması sürecinde AB Komisyonu'nun gerekçelerini yetersiz buldu.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı AB Genel Mahkemesi, merkezi İrlanda'da olan, düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in Condor'a sağlanan kamu desteklemelerine karşı açtığı davaları karara bağladı.

Mahkeme, AB Komisyonu'nun, Almanya'nın salgında Condor hava yolu şirketine 550 milyon avro mali yardımını onaylama kararlarını yetersiz gerekçelerle aldığına hükmetti.

Komisyon'un destekleri onay kararının iptaline hükmeden mahkeme, söz konusu iptal kararının uygulanmasını ise salgının ekonomik etkileri nedeniyle askıya aldı.

Mahkeme, Komisyon'un destek kararlarını yeterli ölçüde gerekçelendirerek yeniden onaylaması gerektiğine hükmetti.

Almanya hükümeti, geçen yıl salgının faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Condor'a 550 milyon avroluk kamu garantili ve düşük faizli kredi devreye almış, AB Komisyonu bu yardımı onaylamıştı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme ve onay yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker