AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor
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AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın geçtiğimiz yıl sonunda bloke ettiği Balkanlarda genişleme politikasında değişikliğe gidiyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin önümüzdeki haftalarda gelecekteki genişlemenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yoğun tartışmalar yapacağını söyledi.

24.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:56
AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor

(AB), 'nın geçtiğimiz yıl sonunda bloke ettiği Balkanlarda genişleme politikasında değişikliğe gidiyor.


AB Konseyi Başkanı , AB'nin önümüzdeki haftalarda gelecekteki genişlemenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yoğun tartışmalar yapacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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