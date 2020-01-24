AB, Macron'un bloke ettiği Balkanlarda genişleme sürecini tekrar başlatıyor
Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın geçtiğimiz yıl sonunda bloke ettiği Balkanlarda genişleme politikasında değişikliğe gidiyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin önümüzdeki haftalarda gelecekteki genişlemenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yoğun tartışmalar yapacağını söyledi.
24.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:56
Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın geçtiğimiz yıl sonunda bloke ettiği Balkanlarda genişleme politikasında değişikliğe gidiyor.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin önümüzdeki haftalarda gelecekteki genişlemenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yoğun tartışmalar yapacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com