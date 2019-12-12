AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride
Haberler » Dünya » AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride - Haberler

AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride

Çevreci örgüt Greenpeace, Avrupa Birliği Zirvesi'nin düzenlendiği gün Brüksel'de, AB liderlerine seslerini dev pankartla duyurmaya çalıştı.

12.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:57

Çevreci örgüt , Zirvesi'nin düzenlendiği gün 'de, AB liderlerine seslerini dev pankartla duyurmaya çalıştı. Yeni Europa Binası'na tırmanan 28 eylemci, binaya arka fonu alevlerden oluşan, üzerindeyse "İklim için acil durum" yazılı pankart astı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler