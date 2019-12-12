: AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride

12.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:57

Çevreci örgüt Greenpeace, Avrupa Birliği Zirvesi'nin düzenlendiği gün Brüksel'de, AB liderlerine seslerini dev pankartla duyurmaya çalıştı. Yeni Europa Binası'na tırmanan 28 eylemci, binaya arka fonu alevlerden oluşan, üzerindeyse "İklim için acil durum" yazılı pankart astı.View on euronews

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