AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret
Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyet, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.
Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyet, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sınırda yaşanan sığınmacı yoğunluğu sonrasında Yunanistan'a geldi. AB heyetini Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis karşıladı. Mitsotakis ile beraberindeki AB heyeti, helikopterle Türkiye-Yunanistan sınırına gelerek incelemelerde bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA