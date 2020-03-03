AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret
Haberler » Güncel » AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret - Haber

AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret

Avrupa Birliği (AB) liderlerinden oluşan heyet, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.

03.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:35
AB liderlerinden Yunanistan sınırına ziyaret

(AB) liderlerinden oluşan heyet, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan durumu görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sınırda yaşanan sığınmacı yoğunluğu sonrasında Yunanistan'a geldi. AB heyetini Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis karşıladı. Mitsotakis ile beraberindeki AB heyeti, helikopterle Türkiye-Yunanistan sınırına gelerek incelemelerde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler