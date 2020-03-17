AB liderlerinden video konferanslı koronavirüs toplantısı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, video konferans aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenledi.
17.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:14
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, video konferans aracılığıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenledi. Brüksel'de düzenlenen toplantıya AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu: AB liderlerinden video konferanslı koronavirüs toplantısı