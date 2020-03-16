AB liderlerinden "koronavirüs" toplantısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeleri ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldi.
16.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:22
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeleri ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede liderlerin mesafeli oturup uzaktan selamlaşması dikkat çekti.
Kaynak: AA