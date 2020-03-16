AB liderlerinden "koronavirüs" toplantısı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeleri ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeleri ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede liderlerin mesafeli oturup uzaktan selamlaşması dikkat çekti. Kaynak: AA Haberin Videosu: AB liderlerinden "koronavirüs" toplantısı