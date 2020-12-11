AB Liderleri Zirvesi 2. gününde

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumu kapsamında tekrar bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, 2 günlük AB Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk oturumu gerçekleştirmek üzere dün uzun bir sürenin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelmişti. AB liderleri dün gerçekleştirilen ilk oturumda, 1,8 trilyon Euro'luk 2021-2027 AB bütçesi ve korona virüs salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 750 milyar Euro'luk kurtarma paketi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

AB liderleri; Covid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği, güvenlik ve dış ilişkiler konularını görüşmek üzere ikinci oturum için tekrar toplandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB zirvesi sırasında bir basın toplantısı düzenleyecek. Ek olarak, AB Liderleri bugün Euro Zirvesi için de bir araya gelerek, bankacılık birliğine ve sermaye piyasaları birliğine odaklanacak.

Euro bölgesi para birimi Euro olan 19 AB üye ülkelerinden oluşuyor. Euro Zirvesi, Euro bölgesi ekonomik politika için stratejik kılavuzları görüşmesini sağlar. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı