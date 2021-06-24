AB liderleri zirve toplantısı için bir araya geldi
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AB liderleri zirve toplantısı için bir araya geldi

AB liderleri zirve toplantısı için bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu konuları görüşmek üzere Brüksel'de toplandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu konuları görüşmek üzere Brüksel'de toplandı.

AB Konseyi binasında başlayan iki günlük zirvenin başında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerle bir araya geliyor.

AB Liderler Zirvesi'nin resmi gündem maddeleri arasında Kovid-19 ile mücadele, ekonomik kurtarma fonları, göç, Avro Zirvesi, Rusya ve Türkiye ile ilişkiler bulunuyor. Türkiye-AB ilişkileri, AB Liderler Zirvesi'nin akşam verilecek çalışma yemeğindeki dış ilişkiler bölümünde görüşülecek.

Liderlerin, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinden sonra son durum, Türkiye ile AB arasındaki pozitif gündem kapsamında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'deki Suriyeliler için yapılacak desteği ele alması bekleniyor.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları için AB Konseyinin AB Komisyonuna yetki vermesi gerekiyor. AB tarafı, yetki verilmesi için teknik çalışmaların başladığını belirtiyor.

Suriyelilere destek konusunda ise AB Komisyonu, liderlere hazırlanan planı sunacak. Planda yardımın miktarı ve kapsamına dair bilgiler bulunuyor. Suriyeliler için AB desteğinin AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Resmi gündemin dışında AB liderlerinin Belarus'un yanı sıra Macaristan'da kabul edilen ve 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan düzenlemeyi görüşeceği belirtiliyor. Birçok AB üyesinin tepki gösterdiği yasa nedeniyle Macaristan'ın AB Liderler Zirvesi'nde önemli yer tutması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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