AB liderleri, yarın gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın Avrupa Birliği- Afrika Birliği Zirvesi öncesinde gayriresmi olarak Ukrayna- Rusya krizini görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yarın gayriresmi olarak Ukrayna-Rusya krizini görüşecek. Avrupa Konseyi sözcüsü Barend Leyts sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarınki Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi öncesinde, saat 12.30'da Avrupa Konseyi üyelerinin Rusya- Ukrayna ile ilgili son gelişmelerin durumu hakkında bir saatlik gayriresmi toplantısı olacak" dedi.

(Melike Yazır/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel