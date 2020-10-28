AB liderleri yarın Covid-19 gündemiyle toplanacak
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AB liderleri yarın Covid-19 gündemiyle toplanacak

28.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:05
AB liderleri yarın Covid-19 gündemiyle toplanacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Ekim'de AB liderlerini Covid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıya davet ettiğini duyurmasının ardından AB devlet ve hükümet başkanlarının yarın video konferans yoluyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Ekim'de AB liderlerini Covid-19 gündemiyle olağanüstü toplantıya davet ettiğini duyurmasının ardından AB devlet ve hükümet başkanlarının yarın video konferans yoluyla bir araya gelmesi bekleniyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Avrupa'da artan korona virüs vakalarının ardından geçtiğimiz hafta Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "Liderleri 29 Ekim 2020'de Covid-19 ile ilgili olarak gayrı resmi bir video konferansa davet ediyorum. Covid-19 ile savaşmak için ortak çabamızı güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Michel'in çağrısının ardından AB liderlerinin yarın video konferans yoluyla bir araya gelerek Covid-19'u görüşmesi bekleniyor.

Avrupa çapında ikinci dalga salgının yaşandığı günlerde üye ülkeler arasında takip programları ve karantina konularının ele alınması ve karara bağlanması bekleniyor. Son liderler zirvesinde konunun ele alınmasına rağmen somut bir sonuç elde edilmemişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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