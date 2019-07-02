AB Liderleri uzlaşma sağladı
AB liderleri AB Komisyon Başkanlığı'na, Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.
AB liderleri AB Komisyon Başkanlığı'na, Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.
Kaynak: Dunya.com
G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi
18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın
Son Dakika Haberleri