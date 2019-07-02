AB Liderleri uzlaşma sağladı

AB liderleri AB Komisyon Başkanlığı'na, Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.

AB Liderleri uzlaşma sağladı

AB liderleri AB Komisyon Başkanlığı'na, Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.

Kaynak: Dunya.com

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