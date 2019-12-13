AB liderleri Türkiye, Rusya ve İklim krizini görüştü

13.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:02

İklim krizi, Brexit ve bütçe sorunlarının yanı sıra Türkiye ve Rusya ile ilişkileri görüşmek için Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, tartışmaya neden olan bazı konular üzerinde anlaştı. Bu konuların başında iklim krizi ile mücadele geldi. Polonya hariç bütün üye ülkeler 2050 yılına kadar karbon-nötr olma hedefi üzerinde uzlaştı.



Ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının, üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği ve deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğu açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle