AB liderleri Türkiye, Rusya ve İklim krizini görüştü
Haberler » Dünya » AB liderleri Türkiye, Rusya ve İklim krizini görüştü - Haberler

AB liderleri Türkiye, Rusya ve İklim krizini görüştü

İklim krizi, Türkiye, Brexit, bütçe sorunları ve Rusya ile ilişkileri görüşmek için Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri tartışmaya neden olan bazı konular üzerinde anlaştı.

13.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:02
AB liderleri Türkiye, Rusya ve İklim krizini görüştü

İklim krizi, Brexit ve bütçe sorunlarının yanı sıra ve ile ilişkileri görüşmek için 'de toplanan ülkelerinin liderleri, tartışmaya neden olan bazı konular üzerinde anlaştı. Bu konuların başında iklim krizi ile mücadele geldi. Polonya hariç bütün üye ülkeler 2050 yılına kadar karbon-nötr olma hedefi üzerinde uzlaştı.


Ayrıca, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının, üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiği ve deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğu açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler