AB liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde yeni yaptırımlar üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin bu yılki son toplantısında liderler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ile birlikte hareket ederek Rusya'ya ekonomik yaptırım uygulama konusunda anlaştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin son toplantısının ardından bildirge yayınladı. AB liderleri, dünkü zirvede Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde daha fazla ekonomik yaptırım uygulayacakları konusunda anlaşmaya vardı. AB ülkeleri, işgal durumunda ABD ve İngiltere ile birlikte hareket edeceklerini, ancak Moskova'ya da daha fazla diplomasi çağrısında bulunacaklarını kaydetti. Açıklamada, " Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırının, ortaklarla koordine edilen kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere büyük sonuçları ve ciddi maliyeti olacaktır" denildi. Liderler ayrıca, Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya ile 2014-2015 barış anlaşmalarına atıfta bulunarak, AB'nin Minsk Anlaşmaları'nın tam olarak uygulanmasının sağlanmasında diplomatik çabaları teşvik ettiğini ve Normandiya formatını desteklediğini belirtti.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna'daki Kırım yarımadasını ilhak etmesi nedeniyle ekonomik yaptırıma maruz kalıştı.

Washington yönetimi, Rusya'nın muhtemel bir işgal için Ukrayna sınırlarına 100 binden fazla asker yığdığını belirtirken Moskova, birliklerini kendi toprakları etrafında hareket ettirme hakkına sahip olduğunu söyleyerek işgal planı iddialarını reddediyor.

"Muhtemelen son 30 yılın en tehlikeli durumuyla karşı karşıyayız"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Maalesef Rus askeri güçlerinin Ukrayna sınırında yoğunlaştığını, takviyenin sürdüğünü görüyoruz ve muhtemelen son 30 yılın en tehlikeli durumuyla karşı karşıyayız. Sadece Ukrayna'dan değil, NATO'nun doğu kanadından, Baltık bölgesinden de bahsediyorum" demişti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Haziran ayından bu yana Rusya'ya farklı yaptırım seçenekleri üzerinde çalışıldığını ve ABD ile koordinasyonun devam ettiğini belirterek Moskova ile iyi ilişkiler de istediklerini kaydetmişti. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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