AB Liderleri İngiltere'yi uyardı: Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız

31.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:37

Avrupa Birliği'nin (AB) üç büyük kurumu, Birlikten ayrılmasına saatler kalan İngiltere'yi uyardı.



AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli yaptığı ortak açıklamada, "İngiltere bloğun çevre, işgücü, vergilendirme ve devlet yardımı standartlarını benimsemediği sürece ortak pazara yüksek erişim beklemesin" dedi. Euronews.com'da Görüntüle