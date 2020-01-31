AB Liderleri İngiltere'yi uyardı: Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız
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AB Liderleri İngiltere'yi uyardı: Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız

Avrupa Birliği’nin (AB) üç büyük kurumu, Birlikten ayrılmasına saatler kalan İngiltere’ye Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız uyarısında bulundu.

31.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:37
AB Liderleri İngiltere'yi uyardı: Üye Olmadan üyeliğin faydalarını koruyamazsınız

'nin (AB) üç büyük kurumu, Birlikten ayrılmasına saatler kalan 'yi uyardı.


AB Konseyi Başkanı , AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli yaptığı ortak açıklamada, "İngiltere bloğun çevre, işgücü, vergilendirme ve devlet yardımı standartlarını benimsemediği sürece ortak pazara yüksek erişim beklemesin" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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