AB liderleri, "iklim değişikliğiyle mücedele hedeflerini" aralıkta tekrar görüşecek
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AB liderleri, "iklim değişikliğiyle mücedele hedeflerini" aralıkta tekrar görüşecek

15.10.2020 23:09 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:12
AB liderleri,

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, iklim değişikliğiyle mücadele için öngörülen sera gazı emisyonunu düşürme hedeflerini aralıkta tekrar görüşme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, iklim değişikliğiyle mücadele için öngörülen sera gazı emisyonunu düşürme hedeflerini aralıkta tekrar görüşme kararı aldı.

AB Liderler Zirvesi Brüksel'de devam ederken zirvenin gündem maddelerinden olan çevre ve iklim değişikliği hakkında alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu.

AB Komisyonunun teklif ettiği "2030'a kadar sera gazı salımını yüzde 55 düşürme hedefini" görüşen liderler, Komisyonun özel durumları değerlendirmek için üye ülkelerle "derinlemesine istişareler" yapmasını istedi. Konunun aralık ayında yapılacak zirve toplantısında tekrar tartışılacağı bildirildi.

AB Komisyonunun 2030'a kadar sera gazı salımını en az yüzde 55 düşürme dışında 2050'ye kadar da iklime zararsız bir kıta oluşturma hedefi bulunuyor. Bunun için özellikle evlerde yenilenebilir enerjiye geçilmesi için çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

AB ülkelerinin yıl sonuna kadar bu konularda bir anlaşmaya varılması için görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ancak bazı ülkeler bunun maliyeti nedeniyle böyle iddialı bir hedefin kısa sürede kabul edilmesinde isteksiz görünüyor.

Bu isteksizlik AB liderlerinin kararlarına da yansıdı. Hedefin mümkün olan en uygun maliyetli şekilde AB'nin tamamı tarafından uygulanması gerektiği belirtilen karar metninde, tüm üye ülkelerin bu çabalara "ulusal şartlarını" göz önünde bulundurarak katılacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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