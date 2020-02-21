AB liderleri bütçede uzlaşma sağlayamadı: Uzun bir yol var
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AB liderleri bütçede uzlaşma sağlayamadı: Uzun bir yol var

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için Brüksel'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.

21.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:09
AB liderleri bütçede uzlaşma sağlayamadı: Uzun bir yol var

(AB) üyesi 27 ülke liderinin Birliğin gelecekteki bütçesinin boyutu ve harcama alanlarını görüşmek için 'de düzenlediği zirvede uzlaşı sağlanamadı.


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen bütçe konulu AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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