AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
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AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın yüz yüze devam edecek olan Avrupa Konseyi Özel Toplantısı'nda Covid-19, iklim değişikliği, Rusya, İngiltere ve Belarus ele alınacak.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın yüz yüze devam edecek olan Avrupa Konseyi Özel Toplantısı'nda Covid-19, iklim değişikliği, Rusya, İngiltere ve Belarus ele alınacak.

AB liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın yüz yüze yapılacak olan Avrupa Konseyi Özel Toplantısı için liderler bir araya geldi. Liderlerin Rusya hakkında stratejik bir tartışma yapmasının beklendiği toplantıda, AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından İngiltere ile ilişkilerin ele alınması planlanıyor. Liderlerin toplantıda AB'nin Covid-19'a karşı alacağı önlemler ile koordinasyonu ele alması beklenirken, AB'nin iklim değişikliğine karşı mücadeleyi de tartışması planlanıyor.

AB liderleri ayrıca, Belarus'un Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a seyahat etmekte olan Rynair'e ait yolcu uçağını dün başkent Minsk'e zorunlu iniş yaptırmasını da ele alacaklar.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel dün yaptığı açıklamada, "23 Mayıs 2021'de Belarus'un Minsk kentinde bir Ryanair uçuşunun zorunlu inişini ve Belarus yetkilileri tarafından gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Belarus yetkililerini, gözaltına alınan yolcuyu derhal serbest bırakmaya ve haklarını tamamen garanti altına almaya çağırıyorum. AB liderleri, yarın Avrupa Konseyi'nde bu benzeri görülmemiş olayı tartışacaklar. Olay sonuçsuz kalmayacak" demişti.

(İHA)

AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi
AB liderleri Brüksel'de bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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