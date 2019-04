AB Liderleri Brexit'in Ertelenmesinde Uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderleri ile İngiltere'nin, ülkenin AB'den çıkışının (Brexit) 31 Ekim'e kadar uzatılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

AB'nin İngiltere hariç 27 ülkesinin lideri 5 saat süren acil zirve sonunda uzlaşıya vardı.

Tusk AB liderler zirvesi ardından yaptığı açıklamada, ertelemenin "esnek" olduğunu ve Haziran ayında kararın yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Tusk "İngiliz dostlarıma mesajım şudur; lütfen bu fırsatı harcamayın" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da, Tusk ile yaptığı ortak basın toplantısında İngiltere'nin bu süre içinde AB üyesi olmaya devam edeceğini ama bazen İngiltere hariç 27 üye ülkenin kendi arasında toplantılar yapabileceğini belirtti.

Juncker, İngiltere'nin 23-26 Mayıs'ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine de katılabileceğini söyledi.

Seçimlerde tüm AB üyesi ülkelerin vatandaşları oy kullanabiliyor. May: En kısa sürede ayrılmanın yollarını arayacağız İngiltere Başbakanı Theresa May erteleme kararının ardından yaptığı açıklamada, AB ile geçen yıl varmış olduğu ayrılık anlaşmasının bir an önce İngiltere parlamentosundan onay almasının ve mümkün olan en kısa sürede AB'den ayrılmanın yollarını arayacaklarını söyledi.

May varılan kararın İngiltere'nin Ekim sonundan önce de AB'den ayrılabileceği anlamına geldiğini belirtti ve "Mayıs'ın ilk 3 haftası içinde anlaşmanın parlamentoda onaylanması halinde, Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmamıza gerek kalmaz" dedi.

İngiltere Başbakanı May bugün parlamentoya anlaşmayla ilgili açıklama yapacak.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ile muhalefetteki İşçi Partisi arasındaki Brexit müzakereleri sürüyor.

Başbakan May 5 Nisan'da AB Konseyi Başkanı Tusk'a bir mektup gönderrerek, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istemişti.

AB daha önce de İngiltere'nin erteleme talebini kabul etmiş ve Brexit müzakerelerini 29 Mart'tan 12 Nisan'a uzatmıştı.

Ancak İngiltere Parlamentosu'nun, May'in AB ile daha önceden vardığı Brexit anlaşmasını 3. kez reddetmesi üzerine süreç yeniden tıkanmıştı.

Milletvekilleri daha sonra Gümrük Birliği'nde kalmak gibi May'in anlaşmasına alternatif planları oylamış fakat hiçbir plan Avam Kamarası'nda çoğunluğun desteğini alamamıştı.