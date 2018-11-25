AB Liderleri Brexit Anlaşmasını Onayladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin Brexit anlaşmasının onaylandığını duyurdu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, twitterdan yaptığı açıklamada Brexit gündemiyle Brüksel'de toplanan AB liderlerinin anlaşmayı onayladığını duyurdu. Tusk yaptığı açıklamada, "27 AB ülkesi, Ayrılık Anlaşması ve gelecekteki AB-İngiltere ilişkilerini belirleyecek Siyasi Deklarasyon'u onayladı" dedi.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak. - BRÜKSEL