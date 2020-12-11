AB liderleri aylar sonra ilk kez yüz yüze
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AB liderleri aylar sonra ilk kez yüz yüze

11.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:03
AB liderleri aylar sonra ilk kez yüz yüze

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri; Covid-19 salgını, iklim değişikliği, aşıların dağıtımı, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi konuları ele alacakları 2 günlük AB Liderler Zirvesi kapsamında aylar sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri; Covid-19 salgını, iklim değişikliği, aşıların dağıtımı, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi konuları ele alacakları 2 günlük AB Liderler Zirvesi kapsamında aylar sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi 27 ülkenin liderleri, 2 gün sürmesi planlanan AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de toplandı. Gündemde Covid-19 salgını, iklim değişikliği, aşıların dağıtımı, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi konuların yer aldığı AB liderlerinin zirve toplantısı kapsamında, AB liderleri uzun zaman sonra ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

AB Liderler Zirvesinde çözüme kavuşması beklenen konulardan biri de, Polonya ve Macaristan'ın, AB fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına karşı çıkarak AB'nin gelecek yıl için planlanan 1,8 trilyon Euro'luk bütçesi ve salgının ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı paketini veto etmesi. Almanya Başbakanı Angela Merkel konuya ilişkin açıklamasında, "Almanya'da ben ve ekibim, yaşadığımız farklılıkların üstesinden gelmek ve Macaristan ve Polonya'nın endişelerine çözüm bulmak için çok yoğun bir şekilde çalıştık" dedi. AB Parlamentosu ile anlaşıldığı üzere koşulluluk mekanizması ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun olarak çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise açıklamasında, "Hala bazı önemli endişelerimiz var. Bütçe ve kurtarma fonu üzerinde anlaşabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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