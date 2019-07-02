AB liderleri atanacak isimlerde uzlaştı
AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.
AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.
Kaynak: Dunya.com
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