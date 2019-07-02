AB liderleri atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.

AB liderleri atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.

Kaynak: Dunya.com

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