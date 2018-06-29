AB Liderleri Anlaştı, Mülteciler İçin Türkiye'ye 3 Milyar Euro Gönderilecek

AB liderleri göç krizinin yönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Türkiye'ye mülteciler için vaat edilen 3 milyar euro yardım paketi onaylandı.

GÖÇMENLERİN HAREKETİ KISITLANACAK

Avrupa Birliği'nin liderler zirvesinde ortak mülteci merkezlerinin kurulmasına ve birlik içinde göçmenlerin hareket etmesinin kısıtlanmasına karar verildi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE ADIM ATILACAK

Liderlerin dokuz saat süren müzakereler sonunda imzaladığı ortak açıklamada, bu merkezler kapsamında yeniden dağıtım ve yerleştirme gibi adımların ülkelerin gönüllüğü esasında yapılacağı kaydedildi.

DAHA FAZLA YARDIM YAPILACAK

Aynı zamanda AB sınırlarının daha da güçlendirilmesine, Avrupa'ya göçün engellenmesi için Türkiye, Fas ve Kuzey Afrika ülkelerine daha yüksek miktarda yardım sağlanmasına karar verildi.

TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR EURO GELECEK

Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilmesi planlanan 3 milyar euroluk yardım paketinin ikinci diliminin aktarılması kararı alındı. Afrika göç projelerine ise 500 milyon euro aktarılacak.