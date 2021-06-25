AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi...
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AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi...

AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi...
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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