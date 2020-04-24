AB liderleri 540 milyar Euro'luk yardım paketini onayladı
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Avrupa Birliği, Charles Michel, Avrupa, Güncel, Haber

AB liderleri 540 milyar Euro'luk yardım paketini onayladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri zirve toplantısında, korona virüs krizinde sorun yaşayan ülkelere daha önce kararlaştırılan yardım için 540 milyar Euro'luk destek paketini onayladı.

24.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:01
AB liderleri 540 milyar Euro'luk yardım paketini onayladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri zirve toplantısında, korona virüs krizinde sorun yaşayan ülkelere daha önce kararlaştırılan yardım için 540 milyar Euro'luk destek paketini onayladı.

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, korona virüs salgını nedeniyle video konferans yoluyla bir zirve toplantısı gerçekleştirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel açıklamalarında, "AB Liderleriyle Avrupa'da normal hayata dönüşü ele aldık" dedi. Charles Michel, "Avrupa Konseyi üyeleri bugün korona virüs ve sonuçlarıyla ilgili dördüncü video konferanslarını gerçekleştirdiler. Birlikte ilerlemek için güçlü bir istek içindeyiz. Avrupa'nın salgınla mücadelesinin ve salgının Avrupa'ya etkisinin çeşitli boyutlarındaki ilerlemeyi ele aldık. Korona virüs sınırlama önlemlerinin kaldırılmasına yönelik Ortak Avrupa Yol Haritası'nı memnuniyetle karşıladık. Hepimiz vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğinin önce geldiğinde mutabık kaldık" dedi.

"ÜÇ ÖNEMLİ TEDBİR PAKETİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYI ONAYLADIK"

"Özellikle tatil sezonuna yaklaşırken durumu yakından takip etmeye ve kısıtlamaların kademeli ve düzenli bir şekilde kaldırılmasını sağlamak için mümkün olduğunca koordine etmeye karar verdik" diyen Michel, AB'nin salgınla ortaya çıkan ekonomik krize karşı mali desteğine vurgu yaptı. AB Konseyi Başkanı, "Eurogroup'un 9 Nisan 2020'de kapsayıcı bir biçimde toplanmasının ardından, işçiler, işletmeler ve üyeler için 540 milyar Euro değerinde bir paket tutarında üç önemli tedbir paketine ilişkin anlaşmayı onayladık. Paketin 1 Haziran 2020'ye kadar faaliyete geçmesi çağrısında bulunduk" dedi. Charles Michel, "Ayrıca, ihtiyaç duyulan ve acil bir kurtarma fonu oluşturmaya çalıştık. Bu fon yeterli büyüklükte, Avrupa'nın en çok etkilenen sektörlerine ve coğrafi bölgelerine yönelik olacak ve benzeri görülmemiş bu krizle başa çıkmaya adanacaktır. Bu nedenle komisyona kesin ihtiyaçları analiz etme ve karşı karşıya olduğumuz zorluklarla orantılı bir öneri hazırlama görevi verdik" diye konuştu.

Genişleme konusunda AB'nin Batı Balkan ülkelerine yönelik politikalarının da ele alındığını bildiren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "6 Mayıs'ta Batı Balkanlar ile ilgili bir video konferans düzenlemeye karar verdik" açıklamasını yaptı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Kaynak: İHA

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