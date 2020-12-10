AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk bütçe ve ekonomik kurtarma paketi konusunda anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk bütçe ve ekonomik kurtarma paketi konusunda anlaştı

10.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:23
AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk bütçe ve ekonomik kurtarma paketi konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 1,8 trilyon Euroluk 2021-2027 AB bütçesi ve korona virüs salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma paketi konusunda uzlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 1,8 trilyon Euroluk 2021-2027 AB bütçesi ve korona virüs salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma paketi konusunda uzlaşmaya vardı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin liderleri, 1.8 trilyon euroluk 2021-2027 bütçesi ile korona virüs salgının yol açtığı ekonomik sonuçlarla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma paketi üzerinde anlaştı. Varılan uzlaşıyı AB Konseyi Başkanı Charles Michael sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Michael, "Şimdi uygulamaya başlayabilir, ekonomilerimizi yeniden inşa edebiliriz. Dönüm noktası niteliğindeki kurtarma paketimiz çevre dostu ve dijital dönüşümümüzü ileri taşıyacak" dedi.

Söz konusu bütçe AB fonlarının dağıtımının hukukun üstünlüğü şartına bağlanması üzerine 16 Kasım'da Polonya ve Macaristan tarafından veto edilmişti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Macaristan Başbakanı Victor Orban söz konusu düzenlemenin AB'nin temel yasalarına aykırı olduğunu, AB'nin bütünlüğü için son derece tehlikeli olduğunu ifade etmişti. İki lider, bütçeyi bir sonraki zirvede de veto edeceklerinin sinyalini içeren ortak deklarasyon imzalamıştı.

AB Dönem Başkanlığını yürüten Almanya, Polonya ve Macaristan'ın olası vetosunu engellemek için bir süredir görüşmeler yürütüyordu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar olarak planlanıyor
2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar olarak planlanıyor
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız
Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Samet Aybaba Kylian Mbappe Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB liderleri, 1.8 trilyon euroluk bütçe ve ekonomik kurtarma paketi konusunda anlaştı - Brüksel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:27:29. #1.15#
title