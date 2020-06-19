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AB Liderler Zirvesi sona erdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma programı ve birliğin gelecekteki bütçesine ilişkin konularda uzlaşı sağlayamadı.

AB Liderler Zirvesi sona erdi
19.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:58

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma programı ve birliğin gelecekteki bütçesine ilişkin konularda uzlaşı sağlayamadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

"Müzakere aşamasına geçtik"

AB üyesi 27 ülke liderlinin katıldığı toplantıda, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı ile AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesinin ele alındığını belirten Michel, "Bu konular ilk defa liderler seviyesinde görüşüldü. Farklı yaklaşımlar olumlu biçimde ele alındı. Zorlukları hafife almamalıyız. Şimdi bu konularda müzakere aşamasına geçtik." ifadelerini kullandı.

Temmuz zirvesi hazırlığı

Michel, temmuz ayı ortasında Brüksel'de liderlerin fiziksel olarak katılacakları bir zirve düzenlemeyi planladığını, yakın zamanda müzakerelere yönelik somut tekliflerde bulunacağını söyledi.

Kurtarma programı ve bütçe konularının karmaşık olduğuna dikkati çeken Michel, "Bütçe ve kurtarma fonunun boyutu, kredi ve hibe tartışmaları ile bunlara yönelik şartlar zor konular." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, söz konusu uzlaşmazlıkları gidermek için müzakereleri hızlandırmak gerektiğini sözlerine ekledi

"AB bütçesi döneminin sonuna yaklaştık"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de, "Kovid-19 krizi ile birlikte mevcut AB bütçesi döneminin sonuna yaklaştık. Komisyon olarak toplam 1,85 trilyon avroluk bütçe ve kurtarma programı teklifimizi ortaya koyduk." diye konuştu.

"İlk tartışmalar fikir ayrılıklarını ortaya koydu"

AB liderlerinin krizin ciddiyetinin farkında ve yaz tatili öncesinde bir anlaşma sağlama niyetinde olduklarını söyleyen Von der Leyen, "İlk tartışmalar fikir ayrılıklarını ortaya koydu. Kurtarma programı ve bütçe ile ilgili boyut, krediler, hibeler ve hesaplama yöntemleri ile ilgili bazı konularda farklı görüşler bulunuyor. Toplantıda bu konuları tartıştık." ifadelerini kullandı.

-Teklifler hakkında

AB Komisyonu, Avrupa Birliğinin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinin toplam boyutunun 1,1 trilyon avro olmasını ve söz konusu bütçeye, AB Komisyonunun üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alarak kuracağı bir fonun entegre edilmesini teklif etmişti.

Ekonomik kurtarma fonunun toplam boyutunun 750 milyar avro olmasını öneren AB Komisyonu, bunun üye ülkelere 500 milyar avroluk hibe, 250 milyar avroluk kredi sağlamasını planlamıştı.

Teklifte, fon kaynaklarının büyük kısmının salgından en fazla etkilenen AB ülkelerinden İtalya, İspanya ve Fransa'ya ayrılması dikkati çekmişti.

Süreçle ilgili tartışmalar

AB ülkeleri içinde "tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya özellikle kurtarma programındaki hibeyi soğuk karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Kurtarma programı ile birlikte AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik müzakerelerin de zorlu geçmesi bekleniyor.

Bütçenin boyutu, harcama alanları ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları hakkında ciddi tartışmalar yaşanması öngörülüyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile alınıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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