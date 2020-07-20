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AB Liderler Zirvesi'nin 4. gün oturumları başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin 4. gün oturumları başladı.

AB Liderler Zirvesi'nin 4. gün oturumları başladı
20.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:16

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin 4. gün oturumları başladı.

AB liderleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin çok yıllı yeni bütçesi üzerinde uzlaşma arıyor.

Zirve girişinde açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Bir uzlaşının mümkün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Michel, yoğun çalışmalar sonucunda yeni bir teklif hazırladığını ve bunu liderlere sunacağını ifade etti.

AB Dönem Başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel de "Dün yapılan uzun müzakerelerin sonunda olası bir anlaşma için çerçeve hazırladık." diye konuştu.

Bir uzlaşı sağlanması umudunu taşıdığına işaret eden Merkel, liderlerin önemli miktarda hibe içeren bir anlaşmayı kabul edebileceklerini söyledi.

Merkel, "Son derece sert müzakereler bugün de devam edecek." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Bir uzlaşı umudu var." dedi.

Görüşmelerde pek çok başlığın müzakere edildiğine dikkati çeken Macron, kurtarma fonunun toplam boyutu ve hibelerin miktarı gibi en hassas konularda ilerleme olduğunu söyledi.

Macron, liderler arasında çok gergin ve zor anlar da yaşandığını ancak genel algının uzlaşmaya uygun olduğunu anlattı.

Fonlara ilişkin çeşitli koşulların da ele alındığını anımsatan Macron, uzlaşı sağlanmamasının maliyetinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "Bugüne olumlu bakıyorum. İşler doğru yönde ilerliyor." diye konuştu.

Bir çözüme ihtiyaç olduğunu ve Avrupa liderlerinin de durumu bu şekilde ele aldıklarını ifade eden Von der Leyen, "3 gün 3 gece devam eden müzakere maratonunun ardından şimdi kritik aşamaya giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zirve hakkında

AB Konseyi Başkanı Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen katılıyor.

Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere ediliyor.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşullarını ele alıyor.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de müzakere eden liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını tartışıyor.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu müzakereler gerçekleşiyor.

Tartışmalar

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor.

Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.

Söz konusu ülkeler, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim mekanizması talep ediyor.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto etmeyi planlıyor.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayıyla alınıyor.

Kaynak: AA

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