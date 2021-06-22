AB, Liderler Zirvesi'nde "Türkiye'deki sığınmacılara destek" konusunu da görüşecek
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AB, Liderler Zirvesi'nde "Türkiye'deki sığınmacılara destek" konusunu da görüşecek

AB, Liderler Zirvesi'nde 'Türkiye'deki sığınmacılara destek' konusunu da görüşecek
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant, 24-25 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek" konusunun da görüşüleceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Dana Spinant, 24-25 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde "Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek" konusunun da görüşüleceğini söyledi.

Spinant, günlük basın toplantısında, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesine değindi.

İki liderin AB-Türkiye ilişkileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, Ticaret ve Gümrük Birliği, Doğu Akdeniz'deki durum, göç konusu ve Afganistan'daki gelişmeleri ele aldığını anımsatan Spinant, telefon görüşmesinin 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin öncesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Spinant, şöyle devam etti:

"Mart ayındaki son toplantı, Komisyon'u Türkiye ile ilişkiler alanında geniş kapsamlı konularda çalışmaya davet etmişti. Başkan (Ursula von der Leyen) elbette Konsey'deki ortaklarıyla Türkiye'ye ilişkin çalışmamızın sonuçları hakkında görüşecek. Bu görüşme elbette göç desteği, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılara destek konusunu da içerecek. Komisyon bu konudaki tedbirler üzerinde çalışmaya devam ediyor ve Başkan da tavrını ve vardığı sonuçları Konsey ile paylaşacak."

AB liderleri Brüksel'deki zirve toplantısında Kovid-19, ekonomik iyileşme, göç ve Rusya ile ilişkileri de ele alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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