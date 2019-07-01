AB Liderler Zirvesi devam ediyor
AB üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimleri müzakere etmeyi sürdürüyor.
AB üyesi ülkelerin liderleri, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimleri müzakere etmeyi sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com
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