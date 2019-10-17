AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor: Türkiye, Brexit ve genişleme tartışılacak

17.10.2019 17:47

Avrupa Birliği (AB) liderleri, tarihinin en kritik zirvelerinden biri kapsamında Brüksel'de toplanıyor.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getirecek olan iki günlük zirvede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" da görüşülecek.