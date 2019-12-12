AB Liderler Zirvesi başladı
Haberler » Politika » AB Liderler Zirvesi başladı - Haberler

AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

12.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:13
AB Liderler Zirvesi başladı

Liderler Zirvesi 'nın başkenti 'de başladı.


Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı. AB Liderler Zirvesi öncesinde basına kısa bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı , AB liderlerinin ana gündem maddesinin iklim olacağını söyledi. AB olarak iklim alanında önder olmayı hedeflediklerini ifade eden Charles Michel, üye ülkelerin liderleriyle AB'nin bu alanda atacağı adımları karara bağlamayı hedeflediklerini, bu alanda teknolojik araştırmaların ve ciddi yatırımların yapılabilmesi için kararlar alınması gerektiğini söyledi.


AB Liderler Zirvesi'nin diğer bir konusunun da bütçe olduğunu belirten Charles Michel, AB olarak olumlu beklentilere erişmeyi sağlayacak öneriler üzerinde çalışacaklarını, göç konusunun da bütçe oluşumunda dikkate alınacak konular arasında yer aldığını bildirdi.


AB Liderler Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna konusunun da ele alınması bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler