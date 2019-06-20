AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin liderleri, birlik kurumlarının yeni başkanlarının belirlenmesi, birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, bütçe ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci ile ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.