AB Liderler Zirvesi başladı
Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin liderleri, birlik kurumlarının yeni başkanlarının belirlenmesi, birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, bütçe ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci ile ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.
Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin liderleri, birlik kurumlarının yeni başkanlarının belirlenmesi, birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, bütçe ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci ile ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com
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