Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Facebook kullanıcılarının hesaplarından izinsiz toplanan veriler konusunda, "Net olan şu ki vatandaşların mahremiyeti ve kişisel verileri tam olarak korunmalı. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. AB ve üye ülkelerin ilgili düzenlemelerine saygı göstermek mecburidir." dedi.

Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ilk oturumunun ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Donald Tusk, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel veriler ve seçim sonuçlarına müdahale konusunda, "Net olan şu ki vatandaşların mahremiyeti ve kişisel verileri tam olarak korunmalı. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. AB ve üye ülkelerin ilgili düzenlemelerine saygı göstermek mecburidir." ifadesini kullandı.

Liderlerin, dijital ekonominin vergilendirilmesi konusunu tartıştıklarını belirten Tusk, bu konuyu gelecek zirvede tekrar değerlendireceklerini dile getirdi.

Tusk, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "Durum iyi ama bütün sorunlarımız çözülmedi. Korumacı ekonomi politikalarından küresel olarak uzak durmalıyız. Bu politikalar istihdamı da riske sokuyor. Bu konuda ABD ile diyalog çok önemli." dedi.

- Dijital vergi

Juncker da dijital ekonomiyle ilgili konuları ele aldıklarını belirterek, "Normal şirketler ortalama yüzde 20-23 oranında vergi öderken, dijital şirketler ortalama yüzde 8 vergi veriyor. Bu nedenle bu şirketlerin daha fazla vergilendirilmesini önerdik." diye konuştu.

Söz konusu dijital şirket vergisinin ABD'ye yönelik bir uygulama olmadığını vurgulayan Juncker, şunları söyledi:

"Tahminimize göre 150 şirket bundan etkilenecek. Bunların yaklaşık yarısı AB, diğer kısmı ABD ve Asya'da bulunuyor. Bu vergi bir şirkete özel değil."

Juncker, AB Komisyonu'nun bu konuda hazırladığı düzenleme tekliflerinin Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından hızla ele alınmasını beklediklerini ifade etti.

AB Komisyonu, dün, üye ülkelerde faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformların cirolarından yüzde 3 oranında vergi alınmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

Bu vergi, küresel çapta yıllık geliri 750 milyon avronun üzerinde olan ve vergilendirilebilir gelirleri AB ülkelerinde yıllık 50 milyon avroyu aşan dijital şirketlere yönelik olacak.

Vergiyle, AB üyesi ülkelerin yıllık 5 milyar avronun üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor.

- Sonuç bildirgesi

AB Konseyi tarafından konuyla ilgili yayımlanan sonuç bildirgesinde, "AB Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü merkezinde, açık, kurallara dayalı, çok taraflı ticaret sistemine olan bağlılığını teyit eder." ifadesi kullanıldı.

AB'nin çeşitli ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini sürdürmesi gerektiğine dikkat çekilerek,

Japonya ve Singapur ile yapılan anlaşmaların yakın zamanda imzalanmasının beklendiği kaydedildi.



Bildirgede, sosyal ağlar ve dijital platformlarda şeffaflık sağlanması, vatandaşların mahremiyeti ve kişisel verilerinin korunması gerektiğine işaret edildi.