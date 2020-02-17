AB, Libya'ya silah ambargosunu kontrol etmek için önlemler üzerinde anlaşamıyor

17.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:04

Avrupa Birliği ülkeleri Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu kontrol altına almak için kullanılabilecek yöntemler üzerinde uzlaşamıyor.



Avrupa Birliği Dış İşleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "BM'nin Libya'ya yönelik silah satışı ambargosunu kontrol etmek için Sophia Operasyonu'nun yeniden başlatılması için bugün anlaşma sağlanacağını düşünmüyorum zira Avusturya buna karşı çıkıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle