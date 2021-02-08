AB Libya Delegasyonu Başkanı, yeni Başbakan Dibeybe ile telefonda görüştü

Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sabadell Jose ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ülkede kapsamlı bir geçici hükümetin kurulmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Libya Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sabadell Jose ile Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ülkede kapsamlı bir geçici hükümetin kurulmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Trablus'taki AB Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jose ile Libya'nın 5 Şubat'ta seçilen Başbakanı Dibeybe telefonda görüştü.

Jose, görüşmede Dibeybe'yi yeni görevi için tebrik etti.

AB'nin Berlin Konferansı'nın Libya Ekonomi Çalışma Grubundaki eş başkanlık rolüne işaret eden Jose, AB'nin, Libya'daki ekonomik iyileşmesine ve tüm Libya halkının yararına olacak temel kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine destek olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Büyükelçi Jose ile Başbakan Dibeybe'nin, önemli reformları gerçekleştirebilecek ve 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimlere hazırlanabilecek kapsamlı bir geçici hükümetin kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy