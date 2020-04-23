AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi
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AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da ateşkes çağrısını yinelerken AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin görüşüldüğünü belirtti.

23.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:00
AB, Libya'da ateşkes çağrısını yineledi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da ateşkes çağrısını yinelerken AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin görüşüldüğünü belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları video konferans yoluyla toplandı. Toplantı sonrası basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantıda Covid-19'un yanında Libya, Türkiye ve Afganistan'ın ele alındığını söyledi. İlk olarak Libya konusunun görüşüldüğünü bildiren Borrel, "Libya'da durumun düzelmediğini söylemek üzücü. Ne uluslararası çabalar ne de korona virüsün yayılma tehdidi savaşan tarafların savaşmasını durdurmayı başaramadı. Savaş devam ediyor ve hatta artıyor.

İnsani bir ateşkes konusunda anlaşmak için en etkili uluslararası aktörler ve çatışan taraflarla olan ilişkimizi daha da geliştirmeliyiz. Bu korona virüs ile başa çıkmak için gerekli, siyasi sürecin başlaması ve ateşkesin sağlanması için de gereklidir" ifadelerini kullandı.

Bazı üye devletlerin göç akışlarının artması riski konusundaki endişelerini de ele aldıklarını belirten Borrell, "Libya'yı istikrara kavuşturmayı başaramadıkça göç sorunlarına sürdürülebilir bir çözüm olmayacak. Ne yazık ki çözüm henüz yarın için mümkün değil" dedi.

Türkiye konusunun AB Dışişleri Bakanlarınca kısaca gündeme alındığını bildiren Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondajla ilgili en son eylemlerinin görüşüldüğünü, Kıbrıs ve Yunanistan'a desteklerinin devam ettiğini belirtti. Borrell ayrıca, Türkiye ile ilişkilerin iş birliğine açık ve yapıcı bir yaklaşımla diplomatik ilişkilerin sürdürüleceğini kaydetti. AB liderler zirvesinde bu konunun gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Josep Borrell, "Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda AB liderler zirvesi gündemine gelmeyecek" diye konuştu.

AB Dışişleri Bakanları toplantısında Afganistan ve Ukrayna'daki son durumun ele alındığını belirten Borrell, AB'nin Doğu ortaklığı ülkelerine Covid-19'la mücadele kapsamında yardımlarda bulunacağını ifade etti. AB'nin Covid-19 salgınına karşı üye ülkeler arasında işbirliğini sürdürmek için çaba harcadığını belirten Borrell, AB ülke vatandaşlarının AB dışında kalanlarının geri getirilmesi ve yalan haberlerle mücadele konusunun da toplantıda ele alınan diğer konular olduğunu bildirdi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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