Ab, Kuzey Kore'nin Füze Denemesini Kınadı

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin birçok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını ihlal ettiğini belirtti ve denemeyi kınadı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı yönündeki iddiaların henüz teyit edilmediği bildirildi.



Kuzey Kore'nin BMGK kararları çerçevesinde balistik füze programını tamamıyla ve geri dönüşü olmayacak şekilde feshetmesi gerektiği kaydedildi.



Mogherini'nin yakın zamanda denemeye nasıl bir uluslararası tepki verileceğine ilişkin bazı dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceği, bu görüşmelerde BMGK tarafından ek yaptırımların uygulanması yönünde çağrı yapılabileceği bildirildi.



AB'nin temel müttefikleriyle birlikte ve BMGK kararları uyarınca ek kısıtlayıcı önlemlere başvurma konusunu ele aldığı aktarıldı.



Açıklamada, Kuzey Kore'ye bölgesel gerginliği daha fazla artırmaktan kaçınma ve uluslararası toplumla diyalog içerisinde BMGK kararlarını uygulama çağrısı yapıldı. AB'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için gereken tüm desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.



Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve bunun başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı, denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde gerçekleştirildiği iddia edilmişti.



Kuzey Kore son füze denemesini mayıs ayında gerçekleştirmiş, bu denemeyle de uluslararası tepki çekmişti.