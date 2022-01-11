AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı - Haberler
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AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı

AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı
AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin bir haftada iki kez füze denemesi yapmasını kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'nin bir haftada iki kez füze denemesi yapmasını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 ve 11 Ocak'ta iki kez füze fırlattığı hatırlatıldı.

"Kuzey Kore'nin yasa dışı silah sistemlerine sahip olma çabaları uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile yapıcı diplomasiye girişmesi, nükleer silahlardan arınmaya yönelik eylemlere başlaması, kitle imha silahlarını terk etmesi istendi.

AB, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar yaptırım uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

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