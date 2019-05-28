AB kurumlarının başkanları değişiyor; liderler Brüksel'de konuyu tartışıyor
Avrupa Birliği kurumlarının başına kimlerin getirileceğine yönelik tartışmalar bugün Brüksel'de resmen başlıyor.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük darbe alan ve aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da bulunduğu 28 ülkenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları bugün Brüksel'de toplanıyor.
Avrupa Birliği kurumlarının başına kimlerin getirileceğine yönelik tartışmalar bugün Brüksel'de resmen başlıyor. Euronews.com'da Görüntüle
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