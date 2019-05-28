AB kurumlarının başkanları değişiyor; liderler Brüksel'de konuyu tartışıyor

AB kurumlarının başkanları değişiyor; liderler Brüksel'de konuyu tartışıyor

Avrupa Birliği kurumlarının başına kimlerin getirileceğine yönelik tartışmalar bugün Brüksel'de resmen başlıyor.

AB kurumlarının başkanları değişiyor; liderler Brüksel'de konuyu tartışıyor

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük darbe alan ve aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da bulunduğu 28 ülkenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları bugün Brüksel'de toplanıyor.

Avrupa Birliği kurumlarının başına kimlerin getirileceğine yönelik tartışmalar bugün Brüksel'de resmen başlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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