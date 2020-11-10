AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı

10.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:28
AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde bütçe konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde bütçe konusunda uzlaştı.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB dönem başkanı Almanya arasında kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesi konusunda yapılan müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu müzakerelerin ağustostan beri devam ettiği anımsatılarak, gelecekteki bütçenin 1 trilyon 74,3 milyar avro, kurtarma programının 750 milyar avro olmak üzere toplam paketin 1 trilyon 824,3 milyar avro olarak belirlendiği kaydedildi.

AP talepleri doğrultusunda bütçeden araştırma, sağlık ve eğitim programlarına 15 milyar avro ilave kaynak sağlandığına dikkatin çekildiği açıklamada, bütçedeki öz kaynakların artırılması için de bir yol haritası belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, uzlaşılan paketin onay için AB üyesi ülkelere gönderileceğine işaret edildi.

Süreç nasıl işledi?

AB üyesi 27 ülkenin lideri, temmuz ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep ediyordu.

Söz konusu AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına özellikle Macaristan ile Polonya sıcak bakmıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

İlgili Haberler

Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi
Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi
Bakan Selçuk: 'İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil'
Bakan Selçuk: "İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil"
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Aksum Cüneyt Arkın Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 20:30:03. #1.14#
title