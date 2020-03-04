AB kurumlarında ilk korona virüsü vak'ası

04.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:02

Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansı (EDA) personelinde ilk yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi.



Avrupa Birliği (AB) kurumlarında korona virüs alarmı verilmesinin ardından ilk vak'a bu sabah onaylandı. Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) bir personeline yeni korona virüs (Covid-19) şüphesiyle yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı doğrulandı. Bu hafta başında AB Komisyonu tarafından korona virüs mücadele paketinin açıklanmasının ardından ortaya çıkan ilk onaylanmış vak'a sonrasında EDA kapsamında yapılacak tüm toplantıların 13 Mart'a kadar iptal edildiği bildirildi. Söz konusu kararın tedbir amaçlı olduğu ve AB kurumlararası sağlık kurulu tarafından alınan yeni tedbirlere dayandığını belirtti.



Brüksel'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarından Euractiv'in haberine göre, virüsü taşıdığı onaylanan kıdemli EDA yetkilisinin geçen hafta İtalya'ya yaptığı seyahatten döndüğü, bu kişinin İtalya'ya seyahat ettikten sonra, diğer AB kurumlarından yaklaşık 30 yetkiliyle dört saat süren bir toplantı yaptığı bildirildi. Kimliği açıklanmayan kaynağa göre EDA çalışanının 29 Şubat Cumartesi günü kendini hasta hissetmeye başladığı ve yapılan testler sonucu Covid-19 taşıdığı tespit edildi.



Virüs taşıyan EDA çalışanı ile aynı toplantıya katılan diğer personellerin bilgilendirildiği belirtilirken, Avrupa Dış Eylem Servisi'nin (EEAS) askeri personelinin de bu toplantıya katıldığı ve bu kişilerin de testlerinin yapıldığı açıklandı.



Avrupa Parlamentosu (AP) başta olmak üzere tüm AB kurumları, korona virüsten etkilenen bölgelere seyahat eden çalışanların ofislerine gitmemelerini ve bunun yerine evden çalışmalarını istedi.



Öte yandan Avrupa ülkelerinin, maske üretimi de dahil olmak üzere tüm koruyucu sağlık ürünlerinin üretim ve satışını devlet kontrolüne almaya başladığı bildiriliyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA