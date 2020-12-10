AB kurumları, terör içeriğinin internetten kaldırılması için ön anlaşma sağladı
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AB kurumları, terör içeriğinin internetten kaldırılması için ön anlaşma sağladı

10.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:16
AB kurumları, terör içeriğinin internetten kaldırılması için ön anlaşma sağladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, terör içerikli paylaşımların internetten çok hızlı şekilde kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme üzerinde geçici anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, terör içerikli paylaşımların internetten çok hızlı şekilde kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme üzerinde geçici anlaşmaya vardı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üzerinde uzlaşılan taslak yasal düzenlemeyle internetteki terör içeriklerinin en fazla 1 saat içinde kaldırılması hedefleniyor.

Yasal düzenlemenin AB içinde yerleşik olup olmadığına bakılmaksızın internet alan sağlayıcıları için geçerli olması, "terör içeriğine açık bir kapsam ve tanım belirlemesi" amaçlanıyor.

Düzenlemeyle AB ülkelerinin ilgili makamları servis sağlayıcı şirketlere içerikleri kaldırma veya bu içeriklere üye ülkelerde erişimi engelleme talimatı verebilecek. Talimat verildikten sonra 1 saat içinde içeriğin kaldırılması veya engellenmesi zorunlu olacak. Servis sağlayıcılarla iş birliği sağlanması ve işleyişin kolaylaştırılması için "temas noktaları" oluşturulacak.

Yasal düzenlemeye uyulmayarak içeriğin kaldırılmaması veya engellenmemesi durumunda ne tür bir ceza verileceği üye ülkelerin kararına bırakılacak.

Terör içeriğinin yer aldığı alan sağlayıcı şirket, hizmetlerinin kötüye kullanımına ve terör içeriğinin yayılmasına karşı özel olarak belirlenmiş tedbirler almak zorunda kalacak. Bu tedbirlerin ne olacağına alan sağlayıcı şirket karar verecek ve terör içeriğinin yayılmasına karşı yaptıklarını aynı yıl içinde şeffaf şekilde kamuya açıklayacak.

Taslak düzenlemede sıradan kullanıcıların ifade ve bilgi özgürlüğü, işletmelerin iş yönetme özgürlüğü gibi haklarının korunacağı vurgulanacak. İçerikleri kaldırılan kişi veya işletmelerin şikayet hakları bulunacak.

AB Komisyonu, yasal düzenleme teklifini teröristlerin interneti kullanarak radikalleşmesini, adam bulmalarını ve şiddeti teşvik etmelerini engellemek amacıyla Eylül 2018'de yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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