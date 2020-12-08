AB Kudüs Temsilcisi: "Gazze halkının içinde bulunduğu zor durum Kovid-19 salgınıyla hızla kötüleşiyor"
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AB Kudüs Temsilcisi: "Gazze halkının içinde bulunduğu zor durum Kovid-19 salgınıyla hızla kötüleşiyor"

08.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:39
AB Kudüs Temsilcisi:

Avrupa Birliğinin (AB) Kudüs Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, İsrail ablukası altındaki Gazze'deki durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da kötüleştiğini belirtti.

Avrupa Birliğinin (AB) Kudüs Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, İsrail ablukası altındaki Gazze'deki durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da kötüleştiğini belirtti.

Von Burgsdorff, beraberindeki heyetle Gazze Şeridi'nde temaslarda bulunduktan sonra basın toplantısı düzenledi.

AB Temsilcisi, "Gazze halkının içinde bulunduğu zor durum, Kovid-19 salgınıyla hızla kötüleşiyor. Sorumlu bütün tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesi gerekiyor." dedi.

Filistin yönetiminin aşıya ulaşmasını sağlamayı umduğunu ifade eden Von Burgsdorff, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile Filistin sağlık sektöründe çalışanlara ve hastalara aşı ulaştırmaya devam edeceğini söyledi.

Gazze'nin AB ve üye ülkeleri için bir öncelik olmaya devam ettiğini aktaran Von Burgsdorff, "Gazze'de sadece insani bir krizle karşı karşıya değiliz aynı zamanda uzun süredir çözülemeyen siyasi sorunlarla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Yaklaşık iki milyon insan 13 yıldır abluka altında yaşıyor ve Filistin iç bölünmesinin ağır bedelini ödüyor." diyen AB Kudüs Temsilcisi, genç kuşakların umutlarını kaybettiğini belirterek, Filistinli gruplara uzlaşı çağrısı yaptı.

AB üyesi ülkelerin misyon başkanlarından oluşan bir heyet, Kovid-19 nedeniyle sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler ile bunun sosyal ve ekonomik yansımalarını yakından görmek üzere bugün Gazze'yi ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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